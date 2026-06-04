Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erstmeldung - schwerer Unfall auf der B 109, Ortsumgehung Anklam

Anklam (ots)

Am heutigen Tag, 04. Juni 2026, ereignete sich gegen 10:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 109.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zum Zusammenstoß zweier Pkw. In weiterer Folge kam eines der Fahrzeuge im angrenzenden Straßengraben zum Stehen.

Nach jetzigem Kenntnisstand ist eine Person in einem der Fahrzeuge eingeklemmt.

Ob und wie viele Personen durch den Unfall verletzt wurden sowie die Unfallursache sind aktuell unklar.

Die B 109 ist auf Höhe des Abzweiges zum Anklamer Flugplatz/ B 197 in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Es wird unaufgefordert nachberichtet.

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