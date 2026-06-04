PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erstmeldung - schwerer Unfall auf der B 109, Ortsumgehung Anklam

Anklam (ots)

Am heutigen Tag, 04. Juni 2026, ereignete sich gegen 10:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 109.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zum Zusammenstoß zweier Pkw. In weiterer Folge kam eines der Fahrzeuge im angrenzenden Straßengraben zum Stehen.

Nach jetzigem Kenntnisstand ist eine Person in einem der Fahrzeuge eingeklemmt.

Ob und wie viele Personen durch den Unfall verletzt wurden sowie die Unfallursache sind aktuell unklar.

Die B 109 ist auf Höhe des Abzweiges zum Anklamer Flugplatz/ B 197 in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Es wird unaufgefordert nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.06.2026 – 22:59

    POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der 15-Jährigen aus Grimmen

    Grimmen (ots) - Die seit dem 02.06.2026 15:00 Uhr in Grimmen vermisste 15-Jährige konnte durch Polizeibeamte am 03.06.2026 gegen 22:01 Uhr wohlbehalten angetroffen werden. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und eingegangenen Hinweise. Es wird um ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 13:30

    POL-NB: Gestohlene E-Bikes wieder aufgefunden

    Korswandt (ots) - Am gestrigen Tag, 02. Juni 2026, wurde der Polizei gegen 05:35 Uhr der Diebstahl zweier E-Bikes gemeldet. Das geschädigte Ehepaar im Alter von 64 und 62 Jahren teilte mit, dass unbekannte Täter die beiden angeschlossenen E-Bikes der Marke KTM im Korswandter Gothenweg, in der Zeit vom 01. Juni 2026, gegen 22:00 Uhr, bis 02. Juni 2026, gegen 04:35 Uhr, entwendeten. Daraufhin erfolgte zunächst eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren