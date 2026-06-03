Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der 15-Jährigen aus Grimmen

Grimmen (ots)

Die seit dem 02.06.2026 15:00 Uhr in Grimmen vermisste 15-Jährige konnte durch Polizeibeamte am 03.06.2026 gegen 22:01 Uhr wohlbehalten angetroffen werden. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und eingegangenen Hinweise. Es wird um Löschung aller personenbezogenen Daten gebeten.

Die regionalen Radiosender werden um Tilgung der Rundfunkdurchsage gebeten.

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