PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der 15-Jährigen aus Grimmen

Grimmen (ots)

Die seit dem 02.06.2026 15:00 Uhr in Grimmen vermisste 15-Jährige konnte durch Polizeibeamte am 03.06.2026 gegen 22:01 Uhr wohlbehalten angetroffen werden. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und eingegangenen Hinweise. Es wird um Löschung aller personenbezogenen Daten gebeten.

Die regionalen Radiosender werden um Tilgung der Rundfunkdurchsage gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.06.2026 – 13:30

    POL-NB: Gestohlene E-Bikes wieder aufgefunden

    Korswandt (ots) - Am gestrigen Tag, 02. Juni 2026, wurde der Polizei gegen 05:35 Uhr der Diebstahl zweier E-Bikes gemeldet. Das geschädigte Ehepaar im Alter von 64 und 62 Jahren teilte mit, dass unbekannte Täter die beiden angeschlossenen E-Bikes der Marke KTM im Korswandter Gothenweg, in der Zeit vom 01. Juni 2026, gegen 22:00 Uhr, bis 02. Juni 2026, gegen 04:35 Uhr, entwendeten. Daraufhin erfolgte zunächst eine ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 12:10

    POL-NB: Ergebnisse der Auftaktkontrollen "Fahren.Ankommen.LEBEN!" im Monat Juni

    Neubrandenburg/Rostock (ots) - Am Montag, den 01.06.2026, sind in Mecklenburg-Vorpommern die themenorientierten Verkehrskontrollen der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" gestartet. Im gesamten Monat Juni liegt der Schwerpunkt auf dem Fahren unter Einfluss von Alkohol, Drogen & Medikamenten und Zweiradfahrer. Zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren