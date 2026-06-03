Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Gestohlene E-Bikes wieder aufgefunden

Korswandt (ots)

Am gestrigen Tag, 02. Juni 2026, wurde der Polizei gegen 05:35 Uhr der Diebstahl zweier E-Bikes gemeldet.

Das geschädigte Ehepaar im Alter von 64 und 62 Jahren teilte mit, dass unbekannte Täter die beiden angeschlossenen E-Bikes der Marke KTM im Korswandter Gothenweg, in der Zeit vom 01. Juni 2026, gegen 22:00 Uhr, bis 02. Juni 2026, gegen 04:35 Uhr, entwendeten.

Daraufhin erfolgte zunächst eine Anzeigenaufnahme wegen des Diebstahls der beiden Räder im Gesamtwert von circa 10.250 Euro.

Während viele Pressemitteilungen an dieser Stelle mit einem Zeugenaufruf enden würden, kam dieser Fall zu einem anderen Ende.

Nachdem die Ermittlungen durch die Kriminalpolizeiinspektion Anklam aufgenommen wurden, konnten die Polizisten Hinweise auf den Verbleib der E-Bikes erlangen. Die Spur führte die Beamten über die Grenze nach Swinemünde. Dank der Unterstützung der polnischen Polizei sowie des Polizeirevieres Heringsdorf und dem deutsch-polnischen Polizeiteam, konnte das Diebesgut in Swinemünde aufgefunden werden.

Zudem ermittelt die Kriminalpolizei nun nicht mehr gegen einen unbekannten Täter, sondern gegen einen 34-jährigen, polnischen Tatverdächtigen.

Die E-Bikes konnten in weiterer Folge an die Eigentümer zurückgegeben werden, welche sich per E-Mail herzlich bedankten.

Dieser Fall zeigt, wie eine gute Zusammenarbeit zwischen den Dienststellen und Behörden zu grenzübergreifenden Ermittlungserfolgen verhelfen kann.

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