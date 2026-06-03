Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Hoher Sachschaden bei Alleinunfall unter Alkoholeinfluss

Anklam (ots)

Am heutigen Tag (03.06.2026) gegen 04:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung eines 53-jährigen BMW-Fahrers auf der B109 in Neu Kosenow.

Dabei befuhr der 53-jährige russische Fahrer eines PKW BMW die B109 aus Richtung Neu Kosenow kommend in Richtung Anklam. Nach dem Durchfahren einer Linkskurve geriet der PKW nach links von der Fahrbahn ab, touchierte einen Leitpfosten, kollidierte dann mit einem Baum und ansschließend mit einem Zaun. Durch den Unfall wurde der 53-Jährige leicht verletzt. An seinem PKW entstand ein Totalschaden von ca. 21.000 Euro.

Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Anhaltspunkte, die auf eine Alkoholisierung des BMW-Fahrers hinwiesen. Da durch eine Atemalkoholkontrolle vor Ort kein genauer Wert ermittelt werden konnte, eine Passiv-Messung allerdings auf Alkohol in der Atemluft hindeutete, wurde eine Blutprobenentnahme bei dem Mann angeordnet und durchgeführt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss gegen den 53-Jährigen.

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