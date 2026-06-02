Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Wo ist das Rad der Dreijährigen?

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Drosedow (Bereich Wustrow b Neustrelitz)) (ots)

Am Sonntagvormittag hat eine Familie mit der dreijährigen Tochter eine Radtour vom Campingplatz am Gobenowsee aus gemacht. Die Kleine fuhr die ersten zehn Minuten stolz auf ihrem kleinen Rad selbst. Dann wollte sie lieber in den Radsitz wechseln und sich fahren lassen. Die Eltern schlossen das Rad am Straßenrand an und fuhren weiter. Als sie an die Stelle zurückkamen, war das Rad des Mädchens leider weg.

Bei dem Rad handelt es sich um ein Kinderrad von Belter mit 14 Zoll. Der Typ ist "Early Rider". Die Farbe des Rads ist Silber (s. Foto). Das Rad stand auf dem Weg etwa von 08.30 Uhr bis 11.30 Uhr am Sonntagvormittag.

Wer Hinweise zu dem Verbleib des Rads hat, wendet sich bitte an die Polizei Neustrelitz unter 03981 / 258224.

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