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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 15-jährige Jugendliche aus Binz vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Binz (ots)

Die Polizei sucht nach einer 15-jährigen Jugendlichen aus Binz, welche unbekannten Aufenthalts ist und als vermisst gilt. Weitere Informationen sind unter folgendem Link zu finden: https://tinyurl.com/46puae93.

Alle Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden der Jugendlichen. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung und die Medien um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten 15-Jährigen.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der vermissten Jugendlichen machen? Wer hat die 15-Jährige gesehen? Hinweise nehmen die Polizei Sassnitz unter der 038392 307 0, der Polizeinotruf unter der 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Cindy Trehkopf
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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