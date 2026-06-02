Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 15-jährige Jugendliche aus Binz vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Binz (ots)

Die Polizei sucht nach einer 15-jährigen Jugendlichen aus Binz, welche unbekannten Aufenthalts ist und als vermisst gilt. Weitere Informationen sind unter folgendem Link zu finden: https://tinyurl.com/46puae93.

Alle Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden der Jugendlichen. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung und die Medien um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten 15-Jährigen.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der vermissten Jugendlichen machen? Wer hat die 15-Jährige gesehen? Hinweise nehmen die Polizei Sassnitz unter der 038392 307 0, der Polizeinotruf unter der 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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