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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses

Marlow (ots)

Am heutigen Morgen, 02. Juni 2026, wurde der Polizei gegen 08:15 Uhr ein Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus in der Marlower Straße in Gresenhorst gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer im Gebäude aus, als sich vier Personen in diesem befanden. Durch die Kameraden der eingesetzten Feuerwehren konnten alle Personen wohlbehalten aus dem Gebäude evakuiert werden.

Circa zwei Stunden nach Bekanntwerden des Brandes konnte dieser gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 300.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes der fahrlässigen Brandstiftung. Zur Ermittlung der konkreten Brandursache wird ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen.

Vor Ort waren etwa 75 Einsatzkräfte von umliegenden Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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