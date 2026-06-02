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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Steinreiche Ausbeute im Fahrradanhänger

Wolgast (ots)

In der gestrigen Nacht (01.06.2026) gegen 23:30 Uhr stellten Beamte des Polizeireviers Wolgast während der Streifenfahrt in der Straße "Zum Stadtpark" eine männliche Person auf einer Baustelle fest, welche Mauersteine in einen Fahrradanhänger lud. Auf Nachfrage gab die Person an, dass dies mit dem Eigentümer abgesprochen sei. Die Umstände ließen bei den Beamten allerdings Zweifel aufkommen. Bei dem Mann handelt es sich um einen polizeilich bekannten 45-jährigen Deutschen. Da die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass keinerlei Absprachen mit dem Eigentümer stattfanden, ermittelt die Polizei nun wegen versuchten Diebstahls gegen den Mann.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Cindy Trehkopf
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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