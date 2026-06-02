Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Steinreiche Ausbeute im Fahrradanhänger
Wolgast (ots)
In der gestrigen Nacht (01.06.2026) gegen 23:30 Uhr stellten Beamte des Polizeireviers Wolgast während der Streifenfahrt in der Straße "Zum Stadtpark" eine männliche Person auf einer Baustelle fest, welche Mauersteine in einen Fahrradanhänger lud. Auf Nachfrage gab die Person an, dass dies mit dem Eigentümer abgesprochen sei. Die Umstände ließen bei den Beamten allerdings Zweifel aufkommen. Bei dem Mann handelt es sich um einen polizeilich bekannten 45-jährigen Deutschen. Da die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass keinerlei Absprachen mit dem Eigentümer stattfanden, ermittelt die Polizei nun wegen versuchten Diebstahls gegen den Mann.
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