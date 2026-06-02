Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Täter nach Raubüberfall auf eine Tankstelle in Stralsund gefasst

Stralsund (ots)

Am 01.06.2026, gegen 20:40 Uhr, betrat eine männliche Person die Tankstelle "Strelapark Tank" in Stralsund. Zunächst machte es den Anschein, dass die Person Zigaretten käuflich erwerben möchte. Im nächsten Moment zog er einen waffenähnlichen Gegenstand aus der Jackentasche und richtete diesen auf die Mitarbeiterin. Dann forderte die Person die Mitarbeiterin auf, Geld herauszugeben. Die Mitarbeiterin übergab daraufhin eine noch nicht genau bezifferbare Geldsumme. Der Täter nahm das Geld entgegen und flüchtete anschließend fußläufig in Richtung Strelapark. Die sofort eingesetzten Polizeibeamten des Polizeihauptreviers Stralsund und des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Anklam begaben sich sofort in die Nahbereichsfahndung nach dem Flüchtigen. Nach Sichtung der vorhandenen Videoaufzeichnungen der Tankstelle und anhand der Personenbeschreibung durch die Mitarbeiterin, wurde der Flüchtige kurz darauf im Heinrich-Heine-Ring festgestellt. Dieser wurde vor Ort aufgrund des Raubdeliktes vorläufig festgenommen. Bei diesem handelt es sich um einen 17-jährigen Deutschen aus Stralsund. Der pistolenähnliche Gegenstand wurde in der Nähe des Tatortes durch Beamte des Polizeihauptreviers Stralsund aufgefunden. Bei diesem handelt es sich um eine Softair-Waffe. Der Kriminaldauerdienst hat die Tatortarbeit und die ersten Vernehmungen übernommen. Die 55-jährige Tankstellen-Mitarbeiterin erlitt durch den Überfall einen Schock und wurde vor Ort durch Rettungskräfte medizinisch erstversorgt. Der Beschuldigte befindet sich derzeit noch im polizeilichen Gewahrsam. Über die weitere Verfahrensweise wird die Staatsanwaltschaft Stralsund nach Vorliegen weiterer Ermittlungsergebnisse entscheiden.

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