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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Täter nach Raubüberfall auf eine Tankstelle in Stralsund gefasst

Stralsund (ots)

Am 01.06.2026, gegen 20:40 Uhr, betrat eine männliche Person die 
Tankstelle "Strelapark Tank" in Stralsund. Zunächst machte es den 
Anschein, dass die Person Zigaretten käuflich erwerben möchte. Im 
nächsten Moment zog er einen waffenähnlichen Gegenstand aus der 
Jackentasche und richtete diesen auf die Mitarbeiterin. Dann forderte
die Person die Mitarbeiterin auf, Geld herauszugeben. Die 
Mitarbeiterin übergab daraufhin eine noch nicht genau bezifferbare 
Geldsumme. Der Täter nahm das Geld entgegen und flüchtete 
anschließend fußläufig in Richtung Strelapark. 
Die sofort eingesetzten Polizeibeamten des Polizeihauptreviers 
Stralsund und des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion
Anklam begaben sich sofort in die Nahbereichsfahndung nach dem 
Flüchtigen.
Nach Sichtung der vorhandenen Videoaufzeichnungen der Tankstelle und 
anhand der Personenbeschreibung durch die Mitarbeiterin, wurde der 
Flüchtige kurz darauf im Heinrich-Heine-Ring festgestellt. Dieser 
wurde vor Ort aufgrund des Raubdeliktes vorläufig festgenommen. Bei 
diesem handelt es sich um einen 17-jährigen Deutschen aus Stralsund. 
Der pistolenähnliche Gegenstand wurde in der Nähe des Tatortes durch 
Beamte des Polizeihauptreviers Stralsund aufgefunden. Bei diesem 
handelt es sich um eine Softair-Waffe.
Der Kriminaldauerdienst hat die Tatortarbeit und die ersten 
Vernehmungen übernommen. 
Die 55-jährige Tankstellen-Mitarbeiterin erlitt durch den Überfall 
einen Schock und wurde vor Ort durch Rettungskräfte medizinisch 
erstversorgt.
Der Beschuldigte befindet sich derzeit noch im polizeilichen 
Gewahrsam. Über die weitere Verfahrensweise wird die 
Staatsanwaltschaft Stralsund nach Vorliegen weiterer 
Ermittlungsergebnisse entscheiden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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