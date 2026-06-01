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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 17-Jähriger bei Unfall in Loissin schwer verletzt

Wolgast (ots)

Am Samstag, den 29.05.2026 kam es um 23:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung eines 17-jährigen Mopedfahrers in Loissin.

Dabei befuhr der 17-jährige Deutsche mit seinem Moped Honda die Straße Am Strande aus Richtung Loissin kommend in Richtung Loissin Campingplatz. Im Bereich der Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einer Beschilderung und dann mit einer Mauer. Durch die Kollision mit der Mauer stürzte der 17-Jährige und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde zur medizinischen Behandlung mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand zudem Sachschaden an dem Moped, an der Beschilderung sowie der Mauer. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Anhaltspunkte, die auf eine Alkoholisierung des Mopedfahrers hinwiesen. Eine vor Ort um 00:17 Uhr durchgeführte freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,13 Promille, woraufhin eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt wurde.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 17-Jährigen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Cindy Trehkopf
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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