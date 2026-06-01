Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen gesucht - Unfallflucht in der Damaschkestraße

Demmin (ots)

Am Wochenende meldete sich ein 49-Jähriger bei der Polizei, um einen Verkehrsunfall in der Damaschkestraße in Demmin zu melden.

Bereits am 28. Mai 2026 befuhr er gegen 18:10 Uhr die Damaschkestraße. Auf Höhe der Einmündung zur Drönnewitzer Straße befuhr ein Pkw die Damaschkestraße und missachtete nach bisherigen Erkenntnissen die Vorfahrt des Radfahrers. Um einen Zusammenstoß zu verhindern bremste der 49-Jährige stark, wodurch er vom Rad stürzte.

In weiterer Folge seien zwei Personen (ein Mann sowie die Fahrzeugführerin) aus dem Fahrzeug gestiegen. Der Mann habe den Radfahrer folgend kurz nach seinem Befinden gefragt. Anschließend seien beide Personen wieder in den Pkw gestiegen und losgefahren.

Auch der Radfahrer entfernte sich zunächst vom Unfallort, bemerkte dann jedoch starke Schmerzen, worauf er sich in ein Krankenhaus begab. Dort stellte sich heraus, dass der Deutsche sich durch den Unfall schwere Verletzungen zuzog.

Zudem entstand am Fahrrad ein Schaden von ungefähr 100 Euro.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet darum, dass sich Unfallzeugen sowie die Insassen des Pkw melden. Hinweise nehmen das Polizeihauptrevier Demmin unter der 03998 2540, die Onlinewache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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