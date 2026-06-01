PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen gesucht - Unfallflucht in der Damaschkestraße

Demmin (ots)

Am Wochenende meldete sich ein 49-Jähriger bei der Polizei, um einen Verkehrsunfall in der Damaschkestraße in Demmin zu melden.

Bereits am 28. Mai 2026 befuhr er gegen 18:10 Uhr die Damaschkestraße. Auf Höhe der Einmündung zur Drönnewitzer Straße befuhr ein Pkw die Damaschkestraße und missachtete nach bisherigen Erkenntnissen die Vorfahrt des Radfahrers. Um einen Zusammenstoß zu verhindern bremste der 49-Jährige stark, wodurch er vom Rad stürzte.

In weiterer Folge seien zwei Personen (ein Mann sowie die Fahrzeugführerin) aus dem Fahrzeug gestiegen. Der Mann habe den Radfahrer folgend kurz nach seinem Befinden gefragt. Anschließend seien beide Personen wieder in den Pkw gestiegen und losgefahren.

Auch der Radfahrer entfernte sich zunächst vom Unfallort, bemerkte dann jedoch starke Schmerzen, worauf er sich in ein Krankenhaus begab. Dort stellte sich heraus, dass der Deutsche sich durch den Unfall schwere Verletzungen zuzog.

Zudem entstand am Fahrrad ein Schaden von ungefähr 100 Euro.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet darum, dass sich Unfallzeugen sowie die Insassen des Pkw melden. Hinweise nehmen das Polizeihauptrevier Demmin unter der 03998 2540, die Onlinewache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 01.06.2026 – 13:18

    POL-NB: Stopp dem Schilderklau - Polizei stellt Diebesgut sicher

    Ueckermünde (ots) - Am 30.05.2026 gegen 01:50 Uhr wandte sich ein Hinweisgeber an die Polizei, um mitzuteilen, dass er soeben zwei Personen gesehen hat, die jeweils ein Verkehrszeichen mit sich trugen. Die unbekannten Tatverdächtige kamen dabei aus Richtung Schäferweg und flüchteten in Richtung Haff-Center in Ueckermünde. Die eingesetzten Beamten konnten im Nahbereich keine Personen mehr feststellen. Allerdings ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 11:42

    POL-NB: Korrekturmeldung: Suche nach 14-Jähriger aus dem Bereich Neukalen

    Neubrandenburg (ots) - Am Freitag wurde eine Öffentlichkeitsfahndung zu einer vermissten Jugendlichen veröffentlicht, die aus dem Bereich Neukalen kommt und zuletzt am Donnerstagmorgen in Dargun gesehen wurde (siehe Meldung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6284150). Die Jugendliche ist nicht wie ursprünglich berichtet 16 Jahre, sondern 14 Jahre ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 11:20

    POL-NB: Anhänger vom Gelände eines Autohauses in Neubrandenburg gestohlen

    Neubrandenburg (ots) - Am heutigen Tag (01.06.2026) wurde vom Gelände eines Autohauses in der Birnenstraße in Neubrandenburg ein PKW-Anhänger der Marke Eder mit Neubrandenburger Kennzeichen entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein unbekannter Mann gegen 05:15 Uhr zunächst fußläufig Zutritt zum Gelände. Kurze Zeit später kehrte er mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren