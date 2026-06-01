Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Korrekturmeldung: Suche nach 14-Jähriger aus dem Bereich Neukalen

Neubrandenburg (ots)

Am Freitag wurde eine Öffentlichkeitsfahndung zu einer vermissten Jugendlichen veröffentlicht, die aus dem Bereich Neukalen kommt und zuletzt am Donnerstagmorgen in Dargun gesehen wurde (siehe Meldung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6284150).

Die Jugendliche ist nicht wie ursprünglich berichtet 16 Jahre, sondern 14 Jahre alt.

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