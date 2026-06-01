Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Korrekturmeldung: Suche nach 14-Jähriger aus dem Bereich Neukalen
Neubrandenburg (ots)
Am Freitag wurde eine Öffentlichkeitsfahndung zu einer vermissten Jugendlichen veröffentlicht, die aus dem Bereich Neukalen kommt und zuletzt am Donnerstagmorgen in Dargun gesehen wurde (siehe Meldung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6284150).
Die Jugendliche ist nicht wie ursprünglich berichtet 16 Jahre, sondern 14 Jahre alt.
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