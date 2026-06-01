Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstähle in Ducherow und Anklam - Polizei sucht Zeugen

Anklam (ots)

Am Freitag, den 29.05.2026 kam es im Bereich Anklam zu zwei Diebstählen, welche am helllichten Tag und an belebten Plätzen stattfanden.

Der erste Diebstahl ereignete sich zwischen 12:20 Uhr und 12:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Thomas-Müntzer-Straße in Ducherow. Hier wurde ein gesichertes schwarzes Motorrad Husaberg 650 FE gestohlen. In diesem Fall ist es auch denkbar, dass das Motorrad mit Hilfe eines Trailers oder Transporters abtransportiert wurde. Der Stehlschaden beläuft sich auf ca. 6.000 Euro.

Zum zweiten Diebstahl kam es zwischen 14:10 Uhr und 14:20 Uhr in der Nähe eines Grill-Imbisses in der Straße Neuer Markt in Anklam. Dabei wurde während einer Anlieferung aus einem kurzzeitig unverschlossenen Mercedes Sprinter ein Portemonnaie entwendet. Der Stehlschaden beträgt 250 Euro.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Diebstahls gegen Unbekannt.

An beiden Tatorten hielten sich zu den Tatzeiten mehrere Passanten auf, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern oder möglichen Tatfahrzeugen geben können. Wer zu den oben geschilderten Diebstählen Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Anklam unter der Telefonnummer 03971 251 0, über die Internetwache der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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