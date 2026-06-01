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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Korrekturmeldung: Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten

Anklam (ots)

Am 29.05.2026 wurde eine Pressemitteilung zu einem Verkehrsunfall auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Groß Toitin und Kagenow veröffentlicht.

Hier der Link zur Meldung: https://tinyurl.com/58ax5uwf

Entgegen der Angabe in der ersten Meldung, wurde die 17-jährige Mitfahrerin des Pkw, welche sich schwere Verletzungen zuzog, nicht aus dem Fahrzeug geschleudert.

Zudem dauern die Ermittlungen zur konkreten Unfallursache nach wie vor an. Erste Ermittlungsergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass eine überhöhte Geschwindigkeit unfallursächlich gewesen sein könnte.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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