Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Bahnhof Harburg: Mann beleidigt Bundespolizisten und zeigt "Hitlergruß"

Hamburg (ots)

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg soll ein 65-jähriger deutscher Staatsangehöriger am 26.05.2026 gegen 19:40 Uhr im Bahnhof Hamburg-Harburg Einsatzkräfte der dortigen Bundespolizei beleidigt und den linken Arm zum sogenannten "Hitlergruß" gehoben haben.

Ein Mitarbeiter der DB-Information hatte zuvor gemeldet, dass am Gleis 6 eine hilflose Person liege. Einsatzkräfte des Bundespolizeireviers Hamburg-Harburg erreichten umgehend den Einsatzort und sprachen den am Boden liegenden 65-Jährigen an. Die Beamten weckten den Mann und überprüften seinen Zustand. Dabei machte er einen alkoholisierten Eindruck, reagierte nur zögerlich auf Fragen und schwankte.

Als die Einsatzkräfte ihn aufforderten, sich auszuweisen, reagierte er aggressiv und beleidigte sie im weiteren Verlauf massiv mit übelsten Kraftausdrücken. Da er sich nicht beruhigen ließ und ungehalten reagierte, wurde ihm ein Platzverweis für den Harburger Bahnhof erteilt. Der Mann teilte mit, dass er dem Platzverweis nicht nachkommen werde, und tätigte Aussagen mit nationalsozialistischem Bezug. Daraufhin führten die Beamten den Mann in Richtung des Eingangs. Dort drehte er sich um und hob zwei Mal den linken Arm entsprechend des sogenannten "Hitlergrußes".

Mehrere Reisende nahmen den Vorfall wahr und reagierten erschrocken. Daraufhin wurde der Tatverdächtige in Gewahrsam genommen. Im Bundespolizeirevier Hamburg-Harburg beleidigte er die Einsatzkräfte erneut.

Ein angeforderter Amtsarzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit des Mannes fest. Gegen 22:30 Uhr ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 1,55 Promille. Um 22:50 Uhr hatte sich der 65-Jährige so weit beruhigt, dass er entlassen werden konnte.

Gegen den Tatverdächtigen wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und wegen Beleidigung eingeleitet.

Das LKA 7 der Hamburger Polizei übernimmt zuständigkeitshalber die Ermittlungen gem. § 86 a StGB.

RH

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