Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Plötzlich war Jagdhündin "Jackie" im Menschenpulk der Fahrgäste an Hamburger S-Bahnstation verschwunden...- Glückliche "Familienzusammenführung" Happy End am PK 26-

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Hamburg (ots)

-Fahrgast sowie Bundes- und Landespolizei sorgen für eine glückliche "Familienzusammenführung" am Polizeikommissariat 26 (PK26)-

Am Pfingstsonntag, den 24.05.2026 entdeckte ein Fahrgast (m.45) in einer fahrenden S-Bahn der Linie S1 einen offensichtlich herrenlosen Jagdhund, der besonders zutraulich war. Der Fahrgast kümmerte sich fürsorglich um die Hündin und informierte telefonisch die Einsatzzentrale der Bundespolizeiinspektion Hamburg.

"Nach Einfahrt der S-Bahn im S-Bahnhaltepunkt Blankenese nahm eine Streife der Bundespolizei aus dem Bundespolizeirevier Altona den sehr lieben Vierbeiner gegen 22.30 Uhr in die sichere bundespolizeiliche Obhut. Ohne Zögern stieg auch der Fundhund in den abfahrbereiten Funkstreifenwagen der Bundespolizei ein und genoss offensichtlich die Fahrt zum PK 26."

Hier wurde die Jaghündin auch gleich freundlich durch die eingesetzten Landespolizisten empfangen und der Halter des Hundes konnte durch Auslesen eines Mikrochips festgestellt werden. Der Hundehalter aus Rissen wurde telefonisch über den Aufenthalt seiner Jaghündin informiert und machte sich sehr erleichtert umgehend auf den Weg zum PK 26.

"Die sehr zutrauliche Hündin wurde mit Wasser versorgt und erkundete zwischenzeitlich neugierig die Räume die Polizeiwache."

Sehr groß war die Freude bei Jagdhündin "Jackie" nachdem der Hundehalter Henning Breimann gegen 23.15 Uhr im PK 26 zur Abholung seiner Hündin erschien.

"Die laut Aussage des Halters mehrfach prämierte und hervorragend ausgebildete Jagdhündin zeigte auf Kommando ihres Halters vor Ort gleich mehrere Kunststücke zur Freude der Polizeibeamten."

Unter anderem kann "Jackie" auch verlorene Handys und Schlüssel laut ihrem Besitzer schnell wieder auffinden... Nach einer gelungenen "Familienzusammenführung" am Sonntag konnte die Pressestelle der Bundespolizeiinspektion Hamburg heute (26.05.) Kontakt zum Hundehalter aufnehmen.

Herr Breimann schilderte telefonisch den Verlust seines Hundes am Sonntag wie folgt: Er war mit seiner Jagdhündin in Rissen ohne Hundeleine unterwegs; "Jackie" ist eine Deutsch Kurzhaar Jagdhündin und gehorcht grundsätzlich aufs Wort. Auf einer Brücke an der S-Bahnstation geriet die siebenjährige "Jackie" dann plötzlich in einen Menschenpulk von Fahrgästen und hatte offensichtlich die Orientierung verloren. Herr Breimann konnte trotz lautem Rufen ihres Namens und Anwendung der mitgeführten Hundepfeife seine Hündin nicht mehr auffinden.

"Offensichtlich muss die Jagdhündin dann in eine abfahrbereite S-Bahn der Linie S1 gelaufen sein. Nach vier S-Bahnstationen konnte ein Fahrgast den Vierbeiner an eine angeforderte Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei übergeben."

Zwischenzeitlich hatte der Hundehalter, Herr Henning Breimann, die nähere Umgebung sowie ein kleineres Waldstück intensiv erfolglos nach seiner "Jackie" abgesucht. Herr Breimann aus Rissen ist leidenschaftlicher Jäger und war natürlich sehr froh, dass er seine gut ausgebildete Jagdhündin im PK 26 wieder gesund und munter abholen konnte. Gegenüber der Pressestelle der Bundespolizeiinspektion Hamburg äußerte er sich wie folgt:

"Ich habe die Bundes- und Landespolizei in Hamburg bei sämtlichen Kontakten in der Vergangenheit als herzlich und sehr freundlich wahrnehmen dürfen. In diesem Fall mit meiner Jagdhündin "Jackie" haben alle beteiligten Polizeibeamten vorbildlich agiert, wirklich ganz großes Kino!".

"Auch die Pressestelle der Bundespolizei kann das richtige Verhalten vom Fahrgast (m.45) hier noch einmal lobend erwähnen und freut sich gemeinsam mit dem Hundehalter Herrn Breimann über die gelungene "Familienzusammenführung" in enger Zusammenarbeit zwischen Bundes- und Landespolizei."

Weitere Auskünfte können seitens der Pressestelle nicht gegeben werden!

"RC"

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