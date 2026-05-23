Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Hamburg Hauptbahnhof: Sieben abgestellte Gegenstände verursachen umfangreichen Einsatz der Bundespolizei

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Hamburg (ots)

Am 22.05.2026 gegen 11:00 Uhr verursachten im Hamburger Hbf. auf dem Bahnsteig zu den Gleisen 7 und 8 abgestellte, herrenlose Gegenstände umfangreiche Einsatzmaßnahmen der Bundespolizei. Eine Präsenzstreife der Bundespolizei konnte auf dem Bahnsteig insgesamt sieben herrenlose Gegenstände feststellen: vier große Reisetaschen, einen großen Reisetrolly und zwei große Säcke.

Da diese Sachen nicht einsehbar waren, Lautsprecherdurchsagen erfolglos blieben und eine durchgeführte Videosichtung des betroffenen Bereichs ergab, dass zwei männliche Personen gegen 04:27 Uhr diese Gegenstände dort abstellten und sich anschließend vom Abstellort entfernten, wurde der Entschärfungsdienst von der Bundespolizeidirektion 11 angefordert.

Zudem wurde durch die Bundespolizei der Bahnsteig der Gleise 7 und 8 gegen Bahnreisende geräumt und abgesperrt. Es erfolgte auch eine Gleissperrung der betroffenen Gleise 7 und 8.

Mit Eintreffen der Spezialkräfte erschien auch ein Mann gegen 11:38 Uhr vor Ort und gab an, dass die Gegenstände ihm gehören würden. Er sei in Deutschland nur zu Besuch und habe die Gepäckstücke dort nur bis zur Abfahrt seines Zuges nach Schweden abgestellt.

Durch die Bundespolizei wurde entschieden, dass die Gegenstände ungefährlich sind und geöffnet werden können. Nach Inaugenscheinnahme des Inhalts (Reisegepäck sowie Lebensmittel) wurden die Gegenstände dem senegalesischen Staatsangehörigen übergeben. Nach Durchführung eines ausführlichen Präventionsgesprächs wurde der 46-Jährige aus den bundespolizeilichen Maßnahmen entlassen.

Um 12:04 Uhr wurden die Einsatzmaßnahmen beendet. Zu bahnbetrieblichen Auswirkungen kann die Bundespolizei keine Angaben machen.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang: "Lassen Sie Ihre Gegenstände niemals in Züge oder Bahnhöfen unbeaufsichtigt! Berühren oder bewegen Sie keine herrenlosen Gepäckstücke! Melden Sie diese immer unverzüglich an das verantwortliche Zugpersonal oder an die Polizei! Sollten Sie ein Gepäckstück in einem Zug oder einem Bahnhof vergessen oder zurückgelassen haben, informieren Sie ebenfalls unverzüglich das Bahnunternehmen oder die Polizei! Damit ersparen Sie allen Beteiligten Verspätungen, Ärger und Verunsicherungen und sich selbst eine Menge Geld - denn die Bundespolizei kann diese Einsätze in Rechnung stellen!"

WL

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