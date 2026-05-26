Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Hamburg Hauptbahnhof: Per Haftbefehl gesuchter Mann durch Bundespolizei festgenommen

Hamburg (ots)

Am 25.05.2026 gegen 21:30 Uhr meldete sich ein 46-jähriger polnischer Staatsangehöriger beim Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof und gab an, dass er gerade von einer ihm bekannten Frau mit einer Tasche geschlagen worden sei.

Einsatzkräfte stellten daraufhin die 49-jährige türkische Staatsangehörige als Tatverdächtige fest und nahmen den Sachverhalt vor Ort auf. Ein 52-jähriger Österreicher stellte sich währenddessen als Zeuge zur Verfügung und schilderte gegenüber den Beamten, dass es sich lediglich um eine verbale und keine körperliche Auseinandersetzung gehandelt habe. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Überprüfung der Personalien des Zeugen ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Seit Mitte Mai 2026 wurde der Mann mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bielefeld gesucht. Er wurde demnach wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort in Tateinheit mit vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr und vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung durch Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe in Höhe von 4.600 Euro verurteilt.

Da der Gesuchte den haftbefreienden Betrag nicht aufbringen konnte, muss er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 115 Tagen antreten. Zur weiteren Bearbeitung wurde er dem Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof zugeführt. Ein angeforderter Arzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit des Mannes fest. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde er einer Haftanstalt zugeführt.

RH

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