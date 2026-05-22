Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Diebstahl 2/2 - Klingendes Smartphone verrät Tatverdächtigen: Festnahme des Tatverdächtigen durch Bundespolizei

Hamburg (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg soll ein Mann (Alter: 38 Jahre) am 22.05.2026 gegen 03:09 Uhr auf der Fahrt in einem Regionalzug auf der Strecke Kiel - Dammtor ein Smartphone entwendet haben. Der Wert des erlangten Stehlgutes lag bei ca. 180 EUR.

Die 53-jährige Geschädigte hörte ihren Klingelton während der Zugfahrt bei einem Bahnreisenden und stellte das Fehlen ihres Smartphones fest. Beim Ausstieg im Bahnhof Dammtor verfolgte die Geschädigte den Tatverdächtigen und bat Bahnreisende umgehend die Polizei zu alarmieren. Durch sofort eingesetzte Streifen der Landespolizei Hamburg konnte auf Grund der guten Personenbeschreibung der rumänische Tatverdächtige noch in Bahnhofsnähe wiedererkannt, festgenommen und an die zuständige Bundespolizei übergeben werden. Das entwendete Smartphone konnte bei einer Durchsuchung der Person aufgefunden, sichergestellt und an die überglückliche Geschädigte übergeben werden.

Der Tatverdächtige wurde dem Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof zugeführt. Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Promillewert von 0.97. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen des Straftatverdachts "Diebstahl" eingeleitet. Ermittlungen ergaben, dass der Beschuldigte bereits im Deliktsbereich "Eigentumskriminalität" kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten ist. Er musste gegen 07:55 Uhr nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wieder entlassen werden.

Aus aktuellem Anlass warnt die Bundespolizei vor Diebstählen: "Seien Sie aufmerksam und achten Sie besonders auf Ihre Wertgegenstände in Zügen und in Bahnhöfen! Lassen Sie niemals Koffer, Gepäckstücke oder Handtaschen in Bahnhöfen oder Zügen unbeaufsichtigt! Beanzeigen Sie jeden Diebstahl - nur so können die Taten aufgeklärt und die Täter überführt werden!"

WL

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