Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Diebstahl 1/2 - Nach Ortung von Kopfhörern: Festnahme des Tatverdächtigen durch Bundespolizei

Hamburg (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg soll ein Mann (Alter: 28 Jahre) am 21.05.2026 gegen 00:39 Uhr im Hamburger Hauptbahnhof auf dem Bahnsteig zu den Gleisen 13 und 14 hochpreisige Kopfhörer entwendet haben. Der Wert des erlangten Stehlgutes lag bei ca. 200 EUR.

Die 18-jährige Geschädigte bemerkte das Fehlen der kurzzeitig auf einer Wartebank abgelegten Kopfhörer und meldete umgehend den Diebstahl beim Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof, sodass durch die Bundespolizei umfangreiche Videosichtungen und Fahndungsmaßnahmen durchgeführt werden konnten. Die Geschädigte gab an, dass sie die Tathandlung zwar nicht bemerkt habe, aber ihre Kopfhörer nun orten könne.

Über die durchgeführte Videosichtung konnten durch die Bundespolizei Fahndungsbilder des Täters erstellt werden. Erste Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst negativ.

Im Laufe des Tages gegen 12:00 Uhr konnte die Geschädigte die entwendeten Kopfhörer im Bereich Rothenburgsort orten. In Begleitung von Ermittlern der Bundespolizeiinspektion Hamburg konnte ein Mann, auf den die Fahndungsbilder aus der Videosichtung zutrafen, angetroffen werden. Er händigte die georteten Kopfhörer an die überglückliche Geschädigte aus. Der deutsche Tatverdächtige musste nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wieder entlassen werden. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Straftatverdachts "Diebstahl" eröffnet. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

Aus aktuellem Anlass warnt die Bundespolizei vor Diebstählen: "Seien Sie aufmerksam und achten Sie besonders auf Ihre Wertgegenstände in Zügen und in Bahnhöfen! Lassen Sie niemals Koffer, Gepäckstücke oder Handtaschen in Bahnhöfen oder Zügen unbeaufsichtigt! Beanzeigen Sie jeden Diebstahl - nur so können die Taten aufgeklärt und die Täter überführt werden!"

WL

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