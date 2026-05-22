PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Diebstahl 1/2 - Nach Ortung von Kopfhörern: Festnahme des Tatverdächtigen durch Bundespolizei

Hamburg (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg soll ein Mann (Alter: 28 Jahre) am 21.05.2026 gegen 00:39 Uhr im Hamburger Hauptbahnhof auf dem Bahnsteig zu den Gleisen 13 und 14 hochpreisige Kopfhörer entwendet haben. Der Wert des erlangten Stehlgutes lag bei ca. 200 EUR.

Die 18-jährige Geschädigte bemerkte das Fehlen der kurzzeitig auf einer Wartebank abgelegten Kopfhörer und meldete umgehend den Diebstahl beim Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof, sodass durch die Bundespolizei umfangreiche Videosichtungen und Fahndungsmaßnahmen durchgeführt werden konnten. Die Geschädigte gab an, dass sie die Tathandlung zwar nicht bemerkt habe, aber ihre Kopfhörer nun orten könne.

Über die durchgeführte Videosichtung konnten durch die Bundespolizei Fahndungsbilder des Täters erstellt werden. Erste Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst negativ.

Im Laufe des Tages gegen 12:00 Uhr konnte die Geschädigte die entwendeten Kopfhörer im Bereich Rothenburgsort orten. In Begleitung von Ermittlern der Bundespolizeiinspektion Hamburg konnte ein Mann, auf den die Fahndungsbilder aus der Videosichtung zutrafen, angetroffen werden. Er händigte die georteten Kopfhörer an die überglückliche Geschädigte aus. Der deutsche Tatverdächtige musste nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wieder entlassen werden. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Straftatverdachts "Diebstahl" eröffnet. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

Aus aktuellem Anlass warnt die Bundespolizei vor Diebstählen: "Seien Sie aufmerksam und achten Sie besonders auf Ihre Wertgegenstände in Zügen und in Bahnhöfen! Lassen Sie niemals Koffer, Gepäckstücke oder Handtaschen in Bahnhöfen oder Zügen unbeaufsichtigt! Beanzeigen Sie jeden Diebstahl - nur so können die Taten aufgeklärt und die Täter überführt werden!"

WL

Rückfragen bitte an:

Pressesprecher
Woldemar Lieder
Telefon: 0173-678 34 61
E-Mail: pressestelle.hamburg@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
https://x.com/bpol_nord

Bundespolizeiinspektion Hamburg
Wilsonstraße 49 - 53b
22045 Hamburg

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Hamburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Hamburg
Alle Meldungen Alle
  • 21.05.2026 – 09:10

    BPOL-HH: In fahrender S-Bahn: Mann hantiert mit Machete

    Hamburg (ots) - Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand soll ein 53-jähriger iranischer Staatsangehöriger am 20.05.2026 gegen 21:40 Uhr in einer fahrenden S7 von Rothenburgsort nach Tiefstack mit einer Machete hantiert haben. Der Mann, der mit einem Hund unterwegs war, soll plötzlich aggressiv geworden sein und eine volle Deodorant-Dose in Richtung zweier Fahrgäste (m. 38, w. 26) geworfen haben, ohne sie zu treffen. Im ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 10:15

    BPOL-HH: Mann belästigt Zugbegleiterin bei Fahrkartenkontrolle sexuell

    Hamburg (ots) - Nach jetzigem Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg soll am 18.05.2026 gegen 18:06 Uhr ein Mann (Alter: 32 Jahre) in einem fahrenden Fernverkehrszug auf der Strecke Hannover Hauptbahnhof - Hamburg-Harburg eine Zugbegleiterin (Alter: 30 Jahre) bei einer Fahrkartenkontrolle sexuell belästigt haben, indem er sie mehrfach gegen ihren Willen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren