Feuerwehren VG Westerburg

FW VG Westerburg: Verkehrsunfall bei Westerburg fordert zwei Menschenleben - eine Person schwerstverletzt

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Westerburg (ots)

Am Freitagabend, den 27.03.2026 um 20:27 Uhr wurden die Feuerwehren aus Westerburg, Gershasen und Wengenroth zu einem gemeldeten Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf die Landstraße 288 bei der Abfahrt Westerburg-Wengenroth alarmiert. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte zwei verunfallte Fahrzeuge vor, wovon sich eines auf dem Dach liegend in einem Graben des Grünstreifens befand und das andere noch auf der Straße zum Stehen gekommen war. Die Insassen des auf dem Dach liegenden Fahrzeugs waren in ihrem PKW eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Zur Befreiung der Fahrerin mussten auch Lufthebekissen eingesetzt werden, um den PKW von er Fahrerseite aus anzuheben. Bei dem auf der Straße befindlichen Fahrzeug unterstütze die Feuerwehr den Rettungsdienst bei der Befreiung des Fahrers aus dem PKW. Des Weiteren stellten die Einsatzkräfte den Brandschutz sicher und bindeten auslaufende Betriebsstoffe ab. Durch die Drehleiter der Feuerwehr Westerburg wurde die Einsatzstelle großflächig ausgeleuchtet. Die Feuerwehr Wengenroth errichtete eine Vollsperrung der Landesstraße. Aufgrund der Einsatzlage wurde durch die Integrierte Leitstelle Montabaur insgesamt drei Rettungswagen, zwei Notärzte und ein Rettungshubschrauber aus Mainz zur Einsatzstelle alarmiert. Die Fahrerin des auf dem Dach liegenden PKW, sowie der Fahrer des weiteren beteiligten Fahrzeuges erlagen noch an der Einsatzstelle ihren schweren Verletzungen. Die Beifahrerin des auf dem Dach liegenden Fahrzeuges wurde mit schwersten Verletzungen in eine Klinik geflogen. Im weiteren Einsatzverlauf wurde die Landstraße 288 zur Unfallaufnahme durch die Polizei und den Landesbetrieb Mobilität vollgesperrt und eine Umleitung eingerichtet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen, hierzu wurde das Verkehrsunfallteam der Polizei Koblenz hinzugezogen.

Eingesetzte Feuerwehren:

FEZ Westerburg, FF Westerburg, FF Gershasen, FF Wengenroth, Presseteam FF VG Westerburg

Weitere Hilfsorganisationen:

Rettungsdienst Westerburg, Rettungsdienst Hachenburg, Notarzt Hachenburg, Rettungsdienst Dorchheim (Hessen), Notarzt Montabaur, Rettungshubschrauber Christoph 77 (Mainz), Polizei Westerburg, VU-Team Polizei Koblenz

Anzahl der Kräfte Feuerwehr:

32

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