Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verdacht auf nicht erlaubtes Kraftfahrzeugrennen nach Verkehrsunfall

Gelsenkirchen (ots)

Die Flucht vor einer Polizeikontrolle in Beckhausen hat am Dienstagabend, 24. Februar 2026, mit einer Strafanzeige und Ermittlungen wegen eines verbotenen Rennens geendet. Gegen 23.05 Uhr wurden Polizeibeamte im Rahmen einer Streifenfahrt auf einen 21-jährigen Motorradfahrer aufmerksam, der auf der Braukämperstraße unterwegs war. Als sie den Streifenwagen wendeten, um den Gelsenkirchener zu kontrollieren, beschleunigte dieser sein Fahrzeug augenscheinlich höchstmöglich. So flüchtete der 21-Jährige auf dem Motorrad, bis er beim Abbiegen von der Straße Am Echstekamp in die Otto-Hue-Straße von der Fahrbahn abkam, mit seinem Fahrzeug gegen einen Poller prallte und stürzte. Die Beamten stellten den Führerschein und das Motorrad als Beweismittel sicher, das von einer Fachfirma abgeschleppt wurde und brachten den Mann zur Polizeiwache. Dort entnahm ihm ein Arzt wegen des Verdachts auf Drogenkonsum eine Blutprobe. Da er zudem mit zeitlicher Verzögerung über Schmerzen klagte, wurde er ärztlich untersucht. Im Anschluss wurde der Gelsenkirchener von der Wache entlassen, das Führen fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge wurde ihm bis auf Weiteres untersagt. Die Ermittlungen hinsichtlich des verbotenen Kraftfahrzeugrennens dauern an.

