Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Sexuelle Belästigung in fahrender S-Bahn - Festnahme durch Bundespolizei

Hamburg (ots)

Nach jetzigem Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg soll am 24.05.2026 gegen 00:03 Uhr ein Mann (Alter: 28 Jahre) eine Frau (Alter: 20 Jahre) in einer fahrenden S-Bahn der Linie S3 auf der Strecke Jungfernstieg - Elbbrücken sexuell belästigt haben.

Der deutsche Staatsangehörige soll die Geschädigte in der S-Bahn kurz nach Abfahrt am S-Bahnhof Jungfernstieg am Gesäß angefasst und gezielt zugegriffen haben. Zeugen bekamen die Situation mit und alarmierten die Bundespolizei.

Die betroffene S-Bahn konnte im S-Bahnhof Elbbrücken durch die Bundespolizei angehalten werden. In der S-Bahn konnten zwei Zeugen sowie die Geschädigte, die auf Grund des Vorfalls weinte, ermittelt werden. Die 20-jährige Geschädigte stellte Strafantrag gegen den Tatverdächtigen.

Der Tatverdächtige konnte ebenfalls durch die Bundespolizei in der S-Bahn angetroffen werden. Er verweigerte jegliche Aussage zum Tatvorwurf.

Der Beschuldigte musste nach Durchführung von bundespolizeilichen Maßnahmen mit einem Platzverweis wieder entlassen werden.

Ein entsprechendes Strafverfahren (Belästigung auf sexueller Basis) wurde eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

Der Polizeiliche Opferschutz der Bundespolizeiinspektion Hamburg wird im Nachgang Kontakt zu der Geschädigten herstellen.

WL

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