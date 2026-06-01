Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Anhänger vom Gelände eines Autohauses in Neubrandenburg gestohlen

Neubrandenburg (ots)

Am heutigen Tag (01.06.2026) wurde vom Gelände eines Autohauses in der Birnenstraße in Neubrandenburg ein PKW-Anhänger der Marke Eder mit Neubrandenburger Kennzeichen entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein unbekannter Mann gegen 05:15 Uhr zunächst fußläufig Zutritt zum Gelände. Kurze Zeit später kehrte er mit einem schwarzen VW Touareg mit polnischem Kennzeichen zurück. Der Mann kuppelte anschließend den Anhänger an seinen PKW und fuhr mit diesem um 05:20 Uhr in unbekannte Richtung davon.

Der unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- kräftiger Körperbau - etwa 175 cm groß - schwarze Sturmhaube über die Nase gezogen - türkiser Kapuzenpullover von Kappa - schwarze Jogginghose von Adidas - schwarze Turnschuhe

Es entstand ein Stehlschaden in Höhe von 35.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen Unbekannt und bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Wer das oben beschriebene Fluchtfahrzeug mit Anhänger festgestellt hat, Hinweise zum Täter geben kann oder sonstige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht hat, wird gebeten, sich an die Polizei in Neubrandenburg unter 0395 5582 5224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

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