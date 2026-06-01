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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Stopp dem Schilderklau - Polizei stellt Diebesgut sicher

Ueckermünde (ots)

Am 30.05.2026 gegen 01:50 Uhr wandte sich ein Hinweisgeber an die Polizei, um mitzuteilen, dass er soeben zwei Personen gesehen hat, die jeweils ein Verkehrszeichen mit sich trugen. Die unbekannten Tatverdächtige kamen dabei aus Richtung Schäferweg und flüchteten in Richtung Haff-Center in Ueckermünde.

Die eingesetzten Beamten konnten im Nahbereich keine Personen mehr feststellen. Allerdings wurden die entwendeten Verkehrsschilder ausfindig gemacht. Hierbei handelte es sich um das Stoppschild vom Schäferweg, Ecke Belliner Straße und das Ortseingangsschild, Höhe Belliner Straße.

Am gestrigen Tag (31.05.2026) konnten die beiden Täter dank eines weiteren Zeugenhinweises ermittelt werden. Es handelt sich um einen 18-jährigen und einen 19-jährigen Deutschen. Die Verkehrszeichen konnte dabei in der Wohnung des 18-Jährigen sichergestellt werden.

Die Polizei ermittelt nun gegen die zwei Männer wegen Diebstahls und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Cindy Trehkopf
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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