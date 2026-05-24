Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfallflucht in Niederkirchen in der Kuseler Straße

Niederkirchen (ots)

Am Samstag meldete ein Verkehrsteilnehmer, dass sein geparkter Pkw womöglich von einem anderen Fahrzeugführer beschädigt wurde und dieser die Unfallörtlichkeit verlassen hat, ohne einen Personalienaustausch zu ermöglichen. Der Geschädigte hatte seinen Pkw Ford Focus am Freitag zwischen 08:00 Uhr und 19:00 Uhr an der Fahrbahn der Kuseler Straße geparkt und musste bei der Rückkehr zu dem Pkw die Beschädigungen feststellen. Die eingesetzten Polizisten nahmen die Ermittlungen wegen Unfallflucht auf. Bei derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass der Unfallverursacher beim Vorbeifahren, den Kotflügel des Pkw des Geschädigten beschädigt hat und dann einfach weggefahren ist. Die Polizei in St. Wendel sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum genannten Vorfall unter 06851/8980 geben können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell