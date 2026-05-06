Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in Bäckereifiliale in St. Wendel

St. Wendel (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (04./05. Mai 2026) brachen Unbekannte in eine Bäckerei am Ärztezentrum in der Tholeyer Straße ein. Der oder die Täter begaben sich nach dem gewaltsamen Öffnen der doppelflügeligen Schiebetür in die Innenräume der Bäckerei. Aus einem Tresor wurde Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. Ein Mitarbeiter der Bäckerei hatte zu Arbeitsbeginn gegen 05 Uhr die Tat festgestellt. Im Eingangsbereich wurde hierbei eine Taschenlampe aufgefunden, die offensichtlich vom Täter mitgeführt wurde.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei St. Wendel, Tel.: 06851 / 898-0

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