BPOLI-WEIL: 150 Tage Haft: Bundespolizei nimmt Gesuchten in grenzüberschreitender Straßenbahn fest

Neuenburg am Rhein (ots) - Ein per Haftbefehl gesuchter Mann ist in einem Reisebus aus Spanien an der französischen Grenze festgenommen worden. Er sitzt jetzt in Haft. Am Samstag (14.06.2025) geriet der algerische Staatsangehörige am Grenzübergang in Neuenburg am Rhein in die Kontrolle der Bundespolizei. Eine Überprüfung ergab, dass ihn im Jahr 2021 ein Gericht wegen Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe in Höhe ...

