Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfallflucht in Theley

Theley (ots)

Am Donnerstag, 09.04.2026, parkte der Geschädigte mit seinem schwarzen Mercedes in der Zeit von 15:30 Uhr bis 17:20 in Theley in der Leitzweilerstraße vor dem Anwesen Nr. 11. Bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr an dem Pkw vorbei und streifte diesen am linken Fahrzeugheck. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise telefonisch unter 06851/898-0 oder per Mail an PI-WND@polizei.slpol.de

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