Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfallflucht in St. Wendel - Oberlinxweiler

St. Wendel (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in St. Wendel zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Straße "Am Flur" wurde ein am Fahrbahnrand geparkter blauer Peugeot von einem vorbeifahrenden Pkw gestreift und an der linken Seite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben könnten. Hinweise telefonisch unter der 06851 / 898 - 0 oder per Mail PI-WND@polizei.slpol.de

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