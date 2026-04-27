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Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfallflucht auf der BAB 1 bei Tholey

St. Wendel (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr frühen Sonntagmorgen, 26. April 2026 gegen ca. 02:50 Uhr die BAB 1 aus Richtung Saarbrücken kommend in Richtung Trier. Zwischen den Anschlussstellen Eppelborn und Tholey kollidierte das Fahrzeug mit fünf Warnbaken, durch welche die rechte Fahrspur gesperrt war und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugenhinweise an die Polizei St. Wendel, Tel.: 06851 / 898-0

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel
WND- DGL
Mommstraße 37-39
66606 St. Wendel
Telefon: 06851/8980
E-Mail: pi-wnd@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell

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