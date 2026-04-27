Polizeiinspektion Sankt Wendel
POL-WND: Verkehrsunfallflucht auf der BAB 1 bei Tholey
St. Wendel (ots)
Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr frühen Sonntagmorgen, 26. April 2026 gegen ca. 02:50 Uhr die BAB 1 aus Richtung Saarbrücken kommend in Richtung Trier. Zwischen den Anschlussstellen Eppelborn und Tholey kollidierte das Fahrzeug mit fünf Warnbaken, durch welche die rechte Fahrspur gesperrt war und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.
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