Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Renovierungsarbeiten bei der Polizeiinspektion St. Wendel

St. Wendel (ots)

Aufgrund dringender Dachsanierungsarbeiten im Eingangsbereich der Polizeiinspektion St. Wendel kommt es ab dem 04. Mai 2026, für den Zeitraum von etwa vier Wochen, zu leichten Einschränkungen. Im Zuge der Baumaßnahmen werden unter anderem ein Kran, ein Gerüst und ein Baucontainer zum Einsatz kommen. Der Zugang zum Dienstgebäude über den Haupteingang bleibt jedoch während der gesamten Bauzeit gewährleistet. Die Polizei bittet Besucherinnen und Besucher um Verständnis für mögliche Beeinträchtigungen.

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