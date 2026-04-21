Polizeiinspektion Sankt Wendel
POL-WND: Renovierungsarbeiten bei der Polizeiinspektion St. Wendel
St. Wendel (ots)
Aufgrund dringender Dachsanierungsarbeiten im Eingangsbereich der Polizeiinspektion St. Wendel kommt es ab dem 04. Mai 2026, für den Zeitraum von etwa vier Wochen, zu leichten Einschränkungen. Im Zuge der Baumaßnahmen werden unter anderem ein Kran, ein Gerüst und ein Baucontainer zum Einsatz kommen. Der Zugang zum Dienstgebäude über den Haupteingang bleibt jedoch während der gesamten Bauzeit gewährleistet. Die Polizei bittet Besucherinnen und Besucher um Verständnis für mögliche Beeinträchtigungen.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeiinspektion Sankt Wendel
WND- SERVD
Mommstraße 37-39
66606 St. Wendel
Telefon: 06851/8980
E-Mail: pi-wnd@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g
Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell