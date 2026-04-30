Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Entgegen Einreiseverbot nach Deutschland

BAB 4 bei Kleinbautzen (ots)

29.04.2026 | 22:50 Uhr | BAB4 / Kleinbautzen

Zivilfahnder der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen kontrollierten am 29. April 2026 auf einem BAB4-Parkplatz zwischen Bautzen und Görlitz um 22:50 Uhr einen Letten. Der 52-jährige Mann war entgegen einer Einreisesperre mit seinem PKW aus Polen kommend eingereist und wurde nun in Gewahrsam genommen. Die Bundespolizei ermittelt wegen der unerlaubten Einreise sowie wegen des unerlaubten Aufenthaltes und wird den Letten heute zurückschieben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell