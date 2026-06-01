PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erneuter Fall von Love Scamming - 74-Jährige verliert 226.000 Euro an Online-Liebesbetrüger

Greifswald (ots)

Nicht zum ersten Mal in diesem Jahr wurde der Polizei am gestrigen Sonntag, 31. Mai 2026, ein Fall von so genanntem "Love Scamming" gemeldet.

Bei dieser modernen Betrugsmasche nehmen die Täter meist über soziale Netzwerke oder Partnerbörsen Kontakt zu alleinstehenden Personen auf und versuchen, eine oftmals romantische Beziehung aufzubauen. Ziel dieser Betrüger ist es, durch das Vortäuschen von freundschaftlichen oder romantischen Gefühlen die andere Person emotional so zu beeinflussen, dass sie schließlich Geld überweist. Sobald der Betrug auffliegt oder die Zahlungen ausbleiben, wird der Kontakt von den Tätern abgebrochen.

So erging es nun auch einer 74-Jährigen Deutschen aus dem Greifswalder Umland. Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger kontaktierte die Frau erstmals im Dezember letzten Jahres über ein soziales Netzwerk. Im Laufe der Zeit entwickelte sich zwischen den beiden ein intensiver schriftlicher Austausch, der bis Mitte Mai 2026 andauerte. Bereits nach einem Monat bat er sie um Geld. Dieses benötigte er immer wieder für andere Vorhaben, unter anderem zum Aufladen seines Telefonguthabens, da er sich im Ausland befände. Die Geschädigte sendete daraufhin Bargeld per Post oder kaufte für den Betrüger mehrfach Guthabenkarten eines großen Elektronikherstellers. Insgesamt entstand der Frau ein finanzieller Schaden von über 226.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen.

Grundsätzlich rät die Polizei:

   -	Überweisen Sie Personen, die Sie nicht persönlich kennen oder 
gesehen haben kein Geld.
   -	Gehen Sie nicht auf potentielle Forderungen ein.
   -	Wenn Sie online um Geld gebeten werden, seien Sie misstrauisch 
und hinterfragen Sie die Forderung kritisch.
   -	Vertrauen Sie sich Familienangehörigen oder Freunden an.
   -	Kontaktieren Sie im Zweifelsfall die Polizei.

Sollten Sie Opfer eines solchen Betrugs geworden sein, empfehlen wir Ihnen, alle Chatverläufe, E-Mails und Ähnliches zu sichern und bei der Polizei Anzeige zu erstatten.

Ausführliche Informationen zum Thema finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 01.06.2026 – 13:33

    POL-NB: Zeugen gesucht - Unfallflucht in der Damaschkestraße

    Demmin (ots) - Am Wochenende meldete sich ein 49-Jähriger bei der Polizei, um einen Verkehrsunfall in der Damaschkestraße in Demmin zu melden. Bereits am 28. Mai 2026 befuhr er gegen 18:10 Uhr die Damaschkestraße. Auf Höhe der Einmündung zur Drönnewitzer Straße befuhr ein Pkw die Damaschkestraße und missachtete nach bisherigen Erkenntnissen die Vorfahrt des ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 13:18

    POL-NB: Stopp dem Schilderklau - Polizei stellt Diebesgut sicher

    Ueckermünde (ots) - Am 30.05.2026 gegen 01:50 Uhr wandte sich ein Hinweisgeber an die Polizei, um mitzuteilen, dass er soeben zwei Personen gesehen hat, die jeweils ein Verkehrszeichen mit sich trugen. Die unbekannten Tatverdächtige kamen dabei aus Richtung Schäferweg und flüchteten in Richtung Haff-Center in Ueckermünde. Die eingesetzten Beamten konnten im Nahbereich keine Personen mehr feststellen. Allerdings ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 11:42

    POL-NB: Korrekturmeldung: Suche nach 14-Jähriger aus dem Bereich Neukalen

    Neubrandenburg (ots) - Am Freitag wurde eine Öffentlichkeitsfahndung zu einer vermissten Jugendlichen veröffentlicht, die aus dem Bereich Neukalen kommt und zuletzt am Donnerstagmorgen in Dargun gesehen wurde (siehe Meldung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6284150). Die Jugendliche ist nicht wie ursprünglich berichtet 16 Jahre, sondern 14 Jahre ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren