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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 13-jährige Jugendliche aus Röbel vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Röbel (ots)

Die Polizei sucht nach einer 13-jährigen Jugendlichen aus Röbel, welche unbekannten Aufenthalts ist und als vermisst gilt.

Weitere Informationen sind unter folgendem Link zu finden: https://tinyurl.com/42frpae3

Alle Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden der Jugendlichen. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung und die Medien um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten 13-Jährigen.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der vermissten Jugendlichen machen? Wer hat die 13-Jährige gesehen? Hinweise nehmen die Polizei Röbel unter der 039931 8480, der Polizeinotruf unter der 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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