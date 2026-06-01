Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 13-jährige Jugendliche aus Röbel vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Röbel (ots)

Die Polizei sucht nach einer 13-jährigen Jugendlichen aus Röbel, welche unbekannten Aufenthalts ist und als vermisst gilt.

Weitere Informationen sind unter folgendem Link zu finden: https://tinyurl.com/42frpae3

Alle Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden der Jugendlichen. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung und die Medien um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten 13-Jährigen.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der vermissten Jugendlichen machen? Wer hat die 13-Jährige gesehen? Hinweise nehmen die Polizei Röbel unter der 039931 8480, der Polizeinotruf unter der 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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