Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizeistreife stellt Wohnungsbrand in Greifswald fest

Greifswald (ots)

Am 01.06.26, gegen 21:30 Uhr, bemerkte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeihauptreviers Greifswald eine Rauchentwicklung in der 5. Etage eines Mehrfamilienhauses im Ernst-Thälmann-Ring. Umgehend wurden Feuerwehr und Rettungsdienst verständigt und weitere Streifen zur Unterstützung angefordert, um Personen aus dem Gebäude zu evakuieren und Flächen für die Feuerwehr freizuhalten. Ca. 15 Anwohner des betroffenen Aufganges, sowie der 39-jährige deutsche Inhaber der Brandwohnung konnten unverletzt evakuiert werden. Die Flammen breiteten sich rasch in der Wohnung aus. Die 25 eingesetzten Kameraden der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr Greifswald begannen umgehend mit der Brandbekämpfung und konnten ein Ausbreiten der Flammen auf andere Wohnungen verhindern. Die Brandwohnung ist allerdings derzeit nicht mehr bewohnbar. Auch die darunter befindliche Wohnung ist erst wieder nach einer gründlichen Belüftung nutzbar. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Bewohner der anderen Wohnungen wieder in ihre Räumlichkeiten zurückkehren. Die Inhaber der beiden nicht nutzbaren Wohnungen kommen bis auf weiteres anderweitig unter. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 75.000 Euro geschätzt. Neben vier Funkstreifenwagen und den Kameraden der Feuerwehren waren zwei RTW und ein NEF im Einsatz. Die Brandursache ist derzeit unklar. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt. Die Staatsanwaltschaft wird im Laufe des 02.06.26 entscheiden, ob ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommt.

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