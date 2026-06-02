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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizeistreife stellt Wohnungsbrand in Greifswald fest

Greifswald (ots)

Am 01.06.26, gegen 21:30 Uhr, bemerkte eine Streifenwagenbesatzung 
des Polizeihauptreviers Greifswald eine Rauchentwicklung in der 5. 
Etage eines Mehrfamilienhauses im Ernst-Thälmann-Ring. Umgehend 
wurden Feuerwehr und Rettungsdienst verständigt und weitere Streifen 
zur Unterstützung angefordert, um Personen aus dem Gebäude zu 
evakuieren und Flächen für die Feuerwehr freizuhalten.
Ca. 15 Anwohner des betroffenen Aufganges, sowie der 39-jährige 
deutsche Inhaber der Brandwohnung konnten unverletzt evakuiert 
werden. Die Flammen breiteten sich rasch in der Wohnung aus. Die 25 
eingesetzten Kameraden der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr 
Greifswald  begannen umgehend mit der Brandbekämpfung und konnten ein
Ausbreiten der Flammen auf andere Wohnungen verhindern. Die 
Brandwohnung ist allerdings derzeit nicht mehr bewohnbar. Auch die 
darunter befindliche Wohnung ist erst wieder nach einer gründlichen 
Belüftung nutzbar. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die 
Bewohner der anderen Wohnungen wieder in ihre Räumlichkeiten 
zurückkehren. Die Inhaber der beiden nicht nutzbaren Wohnungen kommen
bis auf weiteres anderweitig unter. 
Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 75.000 Euro 
geschätzt.
Neben vier Funkstreifenwagen und den Kameraden der Feuerwehren waren 
zwei RTW und ein NEF im Einsatz.
Die Brandursache ist derzeit unklar. Der Kriminaldauerdienst hat die 
Ermittlungen aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt. Die 
Staatsanwaltschaft wird im Laufe des 02.06.26 entscheiden, ob ein 
Brandursachenermittler zum Einsatz kommt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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