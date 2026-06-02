Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Vorfall auf dem Spielplatz? Polizei sucht Zeugen

Neustrelitz (ots)

In der Carlstraße in Neustrelitz soll es am Sonnabend gegen 22.00 Uhr einen Vorfall auf dem Spielplatz der dortigen Grundschule gegeben haben. Wie ein 14-Jähriger am Sonntagnachmittag bei der Anzeigenaufgabe im Revier erklärte, soll ein junger Mann ihn gezwungen haben, sein Handy herauszugeben. Er habe gedroht, dem Jugendlichen etwas anzutun, wenn dieser ihm nicht die Zugänge zu dem Handy freischaltet. Aus Angst hat der Jugendliche dem Unbekannten alles genannt. Der Verdächtige sei dann in Richtung Bahnhof gegangen mit dem Handy und einem weiteren Mann, der währenddessen abseits stand.

Die Kriminalpolizei Neustrelitz hofft nun auf Hinweise von möglichen Zeugen. Zum Tatzeitpunkt sollen sich auch mehrere andere Jugendliche in der Nähe der Situation befunden haben. Zu diesen und möglichen weiteren Zeugen bestand bisher kein Kontakt seitens der Polizei. Wer sich nun angesprochen fühlt und sachdienliche Hinweise hat, wendet sich an die Polizei Neustrelitz unter 03981 / 258 224 oder an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

Der Verdächtigte soll etwa 1,80 Meter groß sein, circa 20 Jahre alt, er habe eine normale Statur und schwarze kurze glatte Haare. Zudem habe er einen Kinnbart getragen. Sein Begleiter soll mit 1,90 Meter etwas größer als der Hauptverdächtige sein, schlank und er habe eine braune Afro-Frisur.

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