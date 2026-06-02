Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einer 15-Jährigen in Prora

Neubrandenburg (ots)

Die seit dem 02.06.2026, 06:30 Uhr, als vermisst gemeldete 15 -Jährige aus Prora wurde am 02.06.2026 gegen 16:30 Uhr festgestellt. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und zahlreichen eingegangenen Hinweisen.

Die regionalen Radiosender werden um Tilgung der Rundfunkdurchsage gebeten.

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