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PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Größerer Polizeieinsatz in Sulzbach

Hofheim (ots)

Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum,

Donnerstag, 14.05.2026, 17:15 Uhr

Am heutigen Donnerstag kam es zu einem größeren Polizeieinsatz in einem Einkaufszentrum in Sulzbach. Gegen 17:15 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich eine Person mit einem waffenähnlichen Gegenstand in der Einkaufspassage des Main-Taunus-Zentrums befinden soll. Aus diesem Grund war die Polizei mit starken Kräften im Einsatz. Im Zuge der ersten Ermittlungen konnte eine verdächtige Person im Kinopolis angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei dem Gegenstand handelte sich um eine Pfefferspray Pistole. Eine Gefahr für Unbeteiligte bestand nicht.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Eschborn, unter der Rufnummer 06196/9695-0, zu melden.

Pressemeldung gefertigt: Hipler, PHK & KvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de
Telefon: (06192) 2079-0
E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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