PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Langsamer Verkehrsteilnehmer sorgt für ungewöhnlichen Einsatz

POL-NB: Langsamer Verkehrsteilnehmer sorgt für ungewöhnlichen Einsatz
  • Bild-Infos
  • Download

Stralsund (ots)

Beamte des Polizeihauptreviers Stralsund führten am heutigen Mittwochmorgen (02.06.2026) gegen 09:00 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle in der Bahnhofstraße durch. Dabei geriet ein Verkehrsteilnehmer in den Fokus, der zwar ohne Zweifel unterwegs war, allerdings keinerlei Gefahr lief, wegen überhöhter Geschwindigkeit beanstandet zu werden.

Eine aufmerksame Passantin machte die Einsatzkräfte auf eine Schildkröte aufmerksam, die sich gemächlich auf dem Gehweg in Richtung der Messstelle bewegte. Nach ersten Erkenntnissen hielt sich das Tier vorbildlich an die Verkehrsregeln: Es nutzte den Gehweg, zeigte keine Anzeichen überhöhter Geschwindigkeit und verhielt sich insgesamt äußerst unauffällig.

Da die Herkunft der Schildkröte zunächst unklar war, kümmerten sich die Polizeibeamten um das ungewöhnliche Fundtier. In Zusammenarbeit mit dem Stralsunder Zoo wurde das Tier schließlich in Obhut genommen.

Dort wird nun geprüft, um welche Schildkrötenart es sich handelt. Sollte es eine heimische Art sein, wird untersucht, ob eine Auswilderung in geeigneten Gewässern möglich ist. Handelt es sich hingegen um ein ausgesetztes oder nicht heimisches Tier, wird über eine dauerhafte Unterbringung entschieden.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei der aufmerksamen Hinweisgeberin. Dank ihres Einsatzes konnte die Schildkröte sicher versorgt werden.

Für alle Interessierten bleibt festzuhalten: Nicht jede Verkehrskontrolle endet mit einem Verwarngeld - manche mit einem tierischen Happy End.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.06.2026 – 12:10

    POL-NB: Ergebnisse der Auftaktkontrollen "Fahren.Ankommen.LEBEN!" im Monat Juni

    Neubrandenburg/Rostock (ots) - Am Montag, den 01.06.2026, sind in Mecklenburg-Vorpommern die themenorientierten Verkehrskontrollen der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" gestartet. Im gesamten Monat Juni liegt der Schwerpunkt auf dem Fahren unter Einfluss von Alkohol, Drogen & Medikamenten und Zweiradfahrer. Zum ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 10:24

    POL-NB: Hoher Sachschaden bei Alleinunfall unter Alkoholeinfluss

    Anklam (ots) - Am heutigen Tag (03.06.2026) gegen 04:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung eines 53-jährigen BMW-Fahrers auf der B109 in Neu Kosenow. Dabei befuhr der 53-jährige russische Fahrer eines PKW BMW die B109 aus Richtung Neu Kosenow kommend in Richtung Anklam. Nach dem Durchfahren einer Linkskurve geriet der PKW nach links von der Fahrbahn ab, touchierte einen Leitpfosten, kollidierte ...

    mehr
  • 02.06.2026 – 17:48

    POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einer 15-Jährigen in Prora

    Neubrandenburg (ots) - Die seit dem 02.06.2026, 06:30 Uhr, als vermisst gemeldete 15 -Jährige aus Prora wurde am 02.06.2026 gegen 16:30 Uhr festgestellt. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und zahlreichen eingegangenen Hinweisen. Die regionalen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren