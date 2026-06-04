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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrskontrolle eines E-Scooter-Fahrers endet mit mehreren Anzeigen

Malchow (ots)

Eine eigentliche Routinekontrolle der Polizei endete für einen 20-jährigen Deutschen am gestrigen Mittwochabend (03.06.2026) mit gleich mehreren Strafanzeigen.

Kurz vor halb elf am Abend stellten zwei Polizeibeamte in Malchow während einer Streifenfahrt einen E-Scooter ohne Licht und Kennzeichen fest. Bei der Kontrolle des Mannes nahmen die Polizisten einen starken Alkohol- und Marihuana-Geruch wahr. Ein daraufhin vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,11 Promille. Während der Kontrolle zeigte der Beschuldigte zudem körperliche Auffälligkeiten, die auf einen möglichen Drogenkonsum hindeuteten, sodass ihm die Weiterfahrt untersagt wurde.

Bei dem Versuch, seine Kleidung und Taschen auf möglichen Drogenbesitz zu durchsuchen, versuchte der Mann zu flüchten und leistete Widerstand. Den Beamten gelang es jedoch, den 20-Jährigen mit auf das Röbeler Revier zu nehmen, wo eine Blutprobenentnahme angeordnet und durch einen Arzt durchgeführt wurde. Bei der Durchsuchung seiner Taschen später auf dem Revier konnte eine größere Menge Betäubungsmittel sichergestellt werden.

Die gefundenen Drogen wurden in Verwahrung genommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er das Revier kurz vor Mitternacht wieder verlassen.

Die Kriminalpolizei hat nun Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss, wegen des unerlaubten Besitzes von Cannabis sowie wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbesamte aufgenommen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Caroline Kohl
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-2041
E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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