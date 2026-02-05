PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: A31
Dörpen - Sattelzug kommt von Fahrbahn ab

A31 / Dörpe (ots)

Am Mittwoch, 4. Februar 2026, kam es gegen 22:30 Uhr auf der A 31 zwischen den Anschlussstellen Dörpen und Rhede zu einem Verkehrsunfall.

Ein 39-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine war auf dem Hauptfahrstreifen in Fahrtrichtung Emden unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und auf die Außenschutzplanke auffuhr.

Der Fahrer blieb unverletzt. Das Fahrzeug musste geborgen werden, was erst in den Morgenstunden des Folgetages möglich war. Im Rahmen der Bergungsarbeiten musste die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt werden und wurde gegen 6.30 Uhr wieder frei gegeben. Der dadurch entstandene Schaden steht bislang noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

  • 05.02.2026 – 07:58

    POL-EL: Lingen - Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck entwendet

    Lingen (ots) - Am Mittwoch, 4. Februar 2026, kam es zwischen 15:00 Uhr und 20:05 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Falkenhorst in Lingen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich vermutlich über eine unverschlossene Gartentür Zutritt zum Grundstück. Anschließend wurde die Terrassentür gewaltsam geöffnet. Im Haus durchsuchten die ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 07:50

    POL-EL: Freren - Versuchter Einbruch in unbewohntes Gebäude - Täter flüchtet

    Freren (ots) - Am Sonntag, 1. Februar 2026, kam es zwischen 23:20 Uhr und 23:35 Uhr in der Goldstraße in Freren zu einem versuchten Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einem derzeit unbewohnten Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ der Täter das Objekt vermutlich aufgrund der automatisch einschaltenden ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 07:44

    POL-EL: Beesten - Einbruch in Agrarbetrieb - Werkzeuge und GPS-Technik gestohlen

    Beesten (ots) - In der Zeit von Dienstag, 3. Februar 2026, 19:00 Uhr, bis Mittwoch, 4. Februar 2026, 07:11 Uhr, kam es in Beesten am Kämpeweg zu einem Einbruch in einen Agrarbetrieb. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über ein beschädigtes Zaunelement Zutritt zum Betriebsgelände. Anschließend drangen sie in eine verschlossene Lager- und ...

    mehr
