Am Mittwoch, 4. Februar 2026, kam es gegen 22:30 Uhr auf der A 31 zwischen den Anschlussstellen Dörpen und Rhede zu einem Verkehrsunfall.

Ein 39-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine war auf dem Hauptfahrstreifen in Fahrtrichtung Emden unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und auf die Außenschutzplanke auffuhr.

Der Fahrer blieb unverletzt. Das Fahrzeug musste geborgen werden, was erst in den Morgenstunden des Folgetages möglich war. Im Rahmen der Bergungsarbeiten musste die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt werden und wurde gegen 6.30 Uhr wieder frei gegeben. Der dadurch entstandene Schaden steht bislang noch nicht fest.

