POL-DA: Darmstadt: Mädchen unsittlich berührt
Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Ein 9-jähriges Mädchen ist am Mittwochabend (25.2.) gegen 18.50 Uhr in der Havelstraße von einem noch unbekannten Mann sexuell belästigt worden. Nach ersten Erkenntnissen war das Mädchen mit ihrer Mutter unterwegs, als sich der Unbekannte annäherte und sie unsittlich berührte. Im Anschluss flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Unbekannte wird auf ein Alter von etwa 18 bis 20 Jahren geschätzt. Er ist circa 1,80 Meter groß und hat kurze schwarze Haare. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Jeans bekleidet. Das Kommissariat 10 der Darmstädter Kripo hat die Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise zur Identität des Mannes. Unter der Rufnummer 06151/969-0 sind die Ermittlerinnen und Ermittler zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

