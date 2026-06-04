Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei sucht Zeugen - Personengruppe verletzt Passanten

Greifswald (ots)

Am gestrigen Abend, 03. Juni 2026, wurde der Greifswalder Polizei gegen 20:35 Uhr ein schwerer Raub in der Lomonossowallee mitgeteilt.

Nach bisherigen Erkenntnissen schob ein Passant sein Fahrrad durch die Lomonssowallee. Als er aus Richtung des dortigen Supermarktes in den Hinterhof der Hausnummer 55 bog bemerkten mehrere Zeugen, dass die Person in Begleitung von 4 - 5 weiteren Personen war. Plötzlich wirkten mehrere der Personen gewaltsam, durch Schläge und Tritte, auf den 40-jährigen Passanten ein, sodass dieser in weiterer Folge zu Boden ging.

Anschließend entwendeten die bislang unbekannten Tatverdächtigen das Portemonnaie des Deutschen, flohen in Richtung Dubnaring und ließen den Geschädigten verletzt am Boden liegend zurück.

Durch die Zeugen wurde daraufhin die Polizei verständigt.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes des schweren Raubes und sucht nach weiteren Zeugen, die Angaben zur Tat oder den, augenscheinlich jugendlichen, Tatverdächtigen machen können.

Wenn Sie sachdienliche Hinweise geben können, werden Sie gebeten sich unter der 03834 5400 an das Polizeihauptrevier Greifswald, unter www.polizei.mvnet.de an die Onlinewache der Landespolizei M-V oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

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