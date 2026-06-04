Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Abschlussmeldung - schwerer Verkehrsunfall auf der B 109, Ortsumgehung Anklam

Anklam (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am heutigen Vormittag zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 109.

Hier der Link zur Ausgangsmeldung: https://tinyurl.com/2f3jtebs

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 64-Jähriger die B 109 mit seinem Pkw Opel in Richtung Pasewalk. Auf Grund einer Warnmeldung des Fahrzeuges habe er kurzzeitig am rechten Fahrbahnrand halten müssen. Als er dann wieder in den fließenden Verkehr einfahren wollte, habe er den herannahenden Pkw Land Rover eines 58-Jährigen übersehen, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

In weiterer Folge geriet der Land Rover ins Schleudern, überschlug sich und kam im angrenzenden Straßengraben zum Stehen.

Durch den Unfall wurden sowohl der Opel-Fahrer und sein 61-jähriger Beifahrer sowie der Fahrer des Land Rovers und dessen Mitfahrerinnen im Alter von 66 und 54 Jahren leicht verletzt. Zur weiteren Behandlung wurden alle Beteiligten in ein Krankenhaus gebracht.

Die Fahrzeuge waren aufgrund des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 51.000 Euro.

Die B 109 war für die Dauer von einer Stunde voll- und anschließend für ungefähr weitere zwei Stunden halbseitig gesperrt.

Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell