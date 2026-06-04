PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Abschlussmeldung - schwerer Verkehrsunfall auf der B 109, Ortsumgehung Anklam

Anklam (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am heutigen Vormittag zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 109.

Hier der Link zur Ausgangsmeldung: https://tinyurl.com/2f3jtebs

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 64-Jähriger die B 109 mit seinem Pkw Opel in Richtung Pasewalk. Auf Grund einer Warnmeldung des Fahrzeuges habe er kurzzeitig am rechten Fahrbahnrand halten müssen. Als er dann wieder in den fließenden Verkehr einfahren wollte, habe er den herannahenden Pkw Land Rover eines 58-Jährigen übersehen, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

In weiterer Folge geriet der Land Rover ins Schleudern, überschlug sich und kam im angrenzenden Straßengraben zum Stehen.

Durch den Unfall wurden sowohl der Opel-Fahrer und sein 61-jähriger Beifahrer sowie der Fahrer des Land Rovers und dessen Mitfahrerinnen im Alter von 66 und 54 Jahren leicht verletzt. Zur weiteren Behandlung wurden alle Beteiligten in ein Krankenhaus gebracht.

Die Fahrzeuge waren aufgrund des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 51.000 Euro.

Die B 109 war für die Dauer von einer Stunde voll- und anschließend für ungefähr weitere zwei Stunden halbseitig gesperrt.

Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.06.2026 – 12:46

    POL-NB: Polizei sucht Zeugen - Personengruppe verletzt Passanten

    Greifswald (ots) - Am gestrigen Abend, 03. Juni 2026, wurde der Greifswalder Polizei gegen 20:35 Uhr ein schwerer Raub in der Lomonossowallee mitgeteilt. Nach bisherigen Erkenntnissen schob ein Passant sein Fahrrad durch die Lomonssowallee. Als er aus Richtung des dortigen Supermarktes in den Hinterhof der Hausnummer 55 bog bemerkten mehrere Zeugen, dass die Person in Begleitung von 4 - 5 weiteren Personen war. Plötzlich ...

    mehr
  • 04.06.2026 – 12:45

    POL-NB: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

    Wolgast (ots) - Am heutigen Morgen, 04. Juni 2026, ereignete sich gegen 06:55 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 111. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 41-Jähriger die B111 mit seinem Pkw aus Richtung Pritzier kommend in Richtung Wolgast. Auf Höhe der Einmündung zur K 22 wollte er in diese einbiegen. Dabei übersah er den Gegenverkehr und kollidierte in weiterer Folge mit dem Pkw Audi eines 23-Jährigen. Durch den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren