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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schuppenbrand in der Gemeinde Marlow

Bartelshagen I (LK V-R) (ots)

Am Donnerstag, dem 04.06.2026, wurde die Polizei gegen 10:30 Uhr über einen Brand in Bartelshagen 1 in der Gemeinde Marlow informiert. Nach ersten Erkenntnissen geriet dort aus bislang ungeklärter Ursache ein Schuppen in Brand. Die eingesetzten Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr konnten das Feuer löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern.

Im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen erlitt eine Person vermutlich eine leichte Rauchgasvergiftung. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand kann ein Zusammenhang mit zuvor durchgeführten Gartenarbeiten nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

Durch das Feuer wurde zudem die Fassade eines benachbarten Wohnhauses leicht beschädigt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird derzeit auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Während der Lösch- und Bergungsarbeiten kam es im Bereich des Einsatzortes zeitweise zu Verkehrseinschränkungen sowie einer kurzzeitigen Straßensperrung.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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