Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall unter Alkoholeinfluss - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (04.02.2026), gegen 21:40 Uhr, meldeten Zeugen einen Verkehrsunfall auf der Abfahrt der L523 in Richtung B9. Vor Ort stellten Polizeikräfte ein verunfalltes Auto sowie den 36-jährigen Fahrer des Autos fest. Dieser gab an, dass er auf dem Zubringer zur B9 von einem Autofahrer mit stark überhöhter Geschwindigkeit rechts überholt wurde. Dieser sei hierbei zu weit nach links gefahren, weshalb der 36-Jährige ausweichen musste und mit der Leitplanke kollidiert sei. Der Fahrer habe daraufhin kurz angehalten, sich nach dem Verunfallten erkundigt und dann in Richtung Frankenthal geflüchtet. Der 36-Jährige wurde durch den Unfall nicht verletzt. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeikräfte fest, dass er alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Er wurde zu einer Polizeidienstelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Der 36-jährige beschrieb das überholende Auto als silberfarben mit HP-Kennzeichen. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

