Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme - Fahren ohne Fahrerlaubnis kostet über 5.700 Euro

Hamburg (ots)

Am Mittwoch kam ein 31-jähriger serbischer Staatsangehöriger aus Pristina am Hamburg Airport an. Er stellte sich gegen 12:30 Uhr zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle an und wurde durch Kräfte der Bundespolizei überprüft. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wird. Seit September 2024 sucht die Staatsanwaltschaft Regensburg nach dem Mann. Tatvorwurf: Fahren ohne Fahrerlaubnis. Es war eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu jeweils 60 Euro zu zahlen. Davon war jedoch erst ein Teil beglichen worden, sodass nun noch 5.700 Euro fällig waren. Alternativ standen 47 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Hinzu kamen Verfahrenskosten in Höhe von 83 Euro. Der Festgenommene war kurzfristig in der Lage, die geforderten 5.783 Euro zu zahlen, sodass er nach Abschluss der polizeilichen Sachbearbeitung gegen 13:45 Uhr entlassen und die Einreise nach Deutschland gestattet werden konnte.

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