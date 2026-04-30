Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme - Unterschlagung kostet 7.500 Euro, Bruder zahlt

Hamburg (ots)

Am Dienstag kam ein 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger aus Istanbul (SAW) kommend am Hamburg Airport an. Er stellte sich gegen 16:30 Uhr zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle an und wurde durch Kräfte der Bundespolizei überprüft. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann seit dem 23. April 2026 von der Staatsanwaltschaft Hamburg per Haftbefehl gesucht wurde. Tatvorwurf: Unterschlagung. Es war eine Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu jeweils 50 Euro zu zahlen. Alternativ standen 75 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Der Mann konnte das Geld selbst nicht zahlen und rief in der Not seinen Bruder an. Dieser zahlte bei der Bundespolizei am Hamburg Airport die geforderten 7.500 Euro ein. Anschließend wurde der Festgenommene aus der polizeilichen Maßnahme entlassen und konnte einreisen.

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