Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Einlieferung in Haftanstalt - Fahren ohne Fahrerlaubnis hat Folgen

Hamburg (ots)

Am Sonntagmittag kam ein 50-jähriger portugiesischer Staatsangehöriger aus Antalya am Hamburg Airport an. Gegen 12:45 Uhr stellte er sich bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle an. Kräfte der Bundespolizei führten eine Fahndungsabfrage durch. Dabei stellte sich heraus, dass der Reisende seit November 2025 per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Neuruppin gesucht wurde. Tatvorwurf: "Fahren ohne die erforderliche Fahrerlaubnis". Es war eine Geldstrafe von 25 Tagessätzen zu jeweils 50 Euro zu zahlen. Davon war jedoch erst ein geringer Teil beglichen worden, sodass nun noch 1.200 Euro fällig waren. Alternativ standen 12 Tage Ersatzfreiheitstrafe im Haftbefehl. Der Mann war nicht in der Lage, die 1.200 Euro zu zahlen und wurde daher nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Untersuchungshaftanstalt Holstenglacis eingeliefert.

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